Чижов об уходящем годе: время упущенных возможностей для Евросоюза

Постоянный представитель России при Евросоюзе, Чрезвычайный и Полномочный посол Владимир Чижов дал оценку отношениям России и Евросоюза на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Чижов об уходящем годе: время упущенных возможностей для Евросоюза /

"Завершается 2018 год. К сожалению, я должен, констатировать, что это был год упущенных возможностей в отношениях России и Европейского Союза. Наши отношения остаются в ненормальном состоянии. Эта история стала наиболее видимой с 2014 года, хотя проблемы были и раньше", - сказал Чижов.

При этом дипломат отметил, что определенные форматы, где есть объективная потребность сторон взаимодействовать, удалось сохранить.

"Речь не идет о том, что Россия выпрашивала что-то у Евросоюза и наоборот. Но актуальность ряда вопросов, как двустороннего плана, так и международных, требовала продолжение диалога",- сказал Чижов.

Он отметил, что у нынешнего руководства Евросоюза есть своего рода последний шанс исправить отношения с Россией, так как срок его полномочий истекает осенью.