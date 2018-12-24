Геворгян о решении Трампа вывести войска из Сирии: интрига только начинается

"Все только начинается. Обратите внимание, что все это начинается с отставки главы Пентагона Мэттиса. Невооруженным глазом мы наблюдаем серьезный раскол между администрацией и немалой частью американских военных. Интрига только начинается. Почему эта инициатива Трампа прозвучала? С моей точки зрения, в немалой степени, возможно, это связано с его переговорами с президентом Турции. Незадолго до заявления Трампа Турция заявила о том, что собирается провести контртеррористическую операцию на северо-востоке Сирии. Они очень давно к ней готовились и призывали американцев к совместной операции. Трактовать эту интригу рано, но поскольку переговоры между Трампом и Эрдоганом были интенсивными, то, думаю, в немалой степени решение связано с переговорами. Безусловно, есть и внутренние причины", - сказала Геворгян .

Политолог выразила мнение, что Трамп, принимая решение о выводе войск из Сирии, пытается повысить статус и имидж Эрдогана и тем самым отдалить его от Москвы.

"Мне кажется, что главной целью, далеко идущей, если таковые стратегические цели, помимо оперативных, в его решении присутствуют, то, думаю, он хочет повысить возможности, статус и имидж Эрдогана. И тем самым он будет способствовать некоторому отдалению Эрдогана от Москвы. На мой взгляд, это просматривается довольно четко", - сказала политолог в эфире Sputnik.