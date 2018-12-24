Пушков: в 2018 году не был решен ни один глобальный политический вопрос

Ни один глобальный политический вопрос в 2018 году так и не нашел своего решения, поэтому разбираться с последствиями предстоит уже в новом 2019 году, считает глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике РФ Алексей Пушков.

Практически все острые вопросы международной политики остались нерешенными в 2018 году и перейдут в 2019 год, такое мнение во время пресс-конференции ММПЦ МИА "Россия сегодня" высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Ни один вопрос в этом году решен не был. Были виртуальные решения, в частности, широко разрекламированные встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, после которых Трамп в духе телевизионных шоу заявил, что все решено. Но если мы посмотрим на то, что там происходит, абсолютно ничего не решено. Ким Чен Ын уничтожил старый полигон, который уже отработал все возможное, и пригласил туда наблюдателей, что является очень умным ходом, но никакого разоружения, никаких соглашений ― ничего этого нет", ― отметил Пушков.

Если обратить внимание на события во Франции, то президент Эммануэль Макрон вынужден отступить от целого ряда своих радикальных социально-экономических решений. Однако всем очевидно, что это не ответ на вопрос, а всего лишь отступление. От Макрона пытаются добиться поражения, и протесты во Франции будут продолжаться, считает сенатор.

Что касается отношений России и Украины, это отношения долгосрочного конфликта, поиск решений которого также переходит на следующий год, как и последствия выхода США из Договора о РСМД, отмечает российский политик.

"Если перед страной ― членом Совбеза ООН и ведущей ядерной державой мира выставляется ультиматум в 60 дней, это делается для того, чтобы Россия его отвергла. Это не та форма, в которой серьезные страны позволяют с собой разговаривать. Для США это технология выхода из Договора о РСМД, им просто нужно иметь дипломатический аргумент для критиков", ― сказал Пушков.