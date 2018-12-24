Тарба о ввозимых в Абхазию продуктах: просрочка и неправильные условия хранения

"С импортным товаром возникают большие проблемы. Часто в нашу республику попадает товар с уже дошедшим сроком годности, то есть с критическим сроком – неделя, две недели. При реализации оптовик этот товар вынужден продавать с уже истекшим сроком годности. Кроме того, при перевозке продуктов питания нарушаются условия хранения. Сроки годности у товара будут нормальными, но товарный вид отсутствует, он становится непригодным к использованию. Очень много вопросов вызывает завозная продукция", - сказал Тарба.

Он также отметил, что в Госстандарте будут рады, если население страны будет информировать сотрудников о подобных нарушениях. В Госстандрате принцип работы – это реагирование на жалобы граждан. Но, по словам Тарба, жалобы на некачественный товар они фиксируют в основном летом от туристов, в зимний период жалоб практически не бывает, местное население не хочет этим заниматься.

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