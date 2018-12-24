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Сичинава: народ Абхазии научился беречь лес

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Главный лесничий РУП "Гудаутский лесхоз" Геннадий Сичинава рассказал Sputnik Абхазия, как население республики относится к лесным богатствам.

"Можно с оптимизмом посмотреть на этот вопрос, потому что с каждым годом народ осознает, что рубить нашу уникальную пихту в массовом порядке нельзя. На сегодняшний день нет злостных лесонарушений. Случаются единичные случаи – дети не в целях наживы срубают деревья, с ними мы тоже проводим профилактическую работу. Мы объясняем населению, что там, где может проехать автомобиль, выставлены кордоны, что вырубку деревьев им грозит ответственность. Могу свело заверить, что наш народ уже воспитан, хотя в некоторых материальных вопросах он и чувствует слабость, но лес бережет. Пропаганда СМИ несет свой эффект", - сказал Читанава.

Геннадий Сичинава также рассказал, что в преддверие новогодних праздников лесничие Абхазии работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить массовую незаконную вырубку хвойных деревьев.  

Полную версию интервью с лесничим слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
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