Шахиноглу о выводе войск США из Сирии: Турция не захочет, чтобы их место заняли террористы

После вывода американских войск начнется второй – более сложный этап в Сирии, считает политолог Эльхан Шахиноглу.

Если даже американские войска покинут Сирию, там возникнет другая проблема – кто заполнит эту пустоту?

Об этом заявил Sputnik Азербайджан политолог Эльхан Шахиноглу.

Ранее Белый дом объявлял, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над запрещенной радикальной террористической группировкой "Исламское государство" не означает прекращения существования коалиции. Согласно источникам агентства Рейтер, вооруженные силы будут выведены из страны в период от 60 до 100 дней.

"Турция не захочет, чтобы после вывода американских войск 30% территории Сирии контролировали террористические организации. Уже сейчас президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что намечается военная операция в Сирии", - отметил Шахиноглу.