15:20 25 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.74
  • EUR78.43
Поиск
политолог Эльхан Шахиноглу

Шахиноглу о выводе войск США из Сирии: Турция не захочет, чтобы их место заняли террористы

Радио
Получить короткую ссылку
910

После вывода американских войск начнется второй – более сложный этап в Сирии, считает политолог Эльхан Шахиноглу.

Если даже американские войска покинут Сирию, там возникнет другая проблема – кто заполнит эту пустоту?

Об этом заявил Sputnik Азербайджан политолог Эльхан Шахиноглу.

Ранее Белый дом объявлял, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над запрещенной радикальной террористической группировкой "Исламское государство" не означает прекращения существования коалиции. Согласно источникам агентства Рейтер, вооруженные силы будут выведены из страны в период от 60 до 100 дней.

"Турция не захочет, чтобы после вывода американских войск 30% территории Сирии контролировали террористические организации. Уже сейчас президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что намечается военная операция в Сирии", - отметил Шахиноглу.

По теме

"Череп и кости": Америка проиграла холодную войну России
Геворгян о решении Трампа вывести войска из Сирии: интрига только начинается
Лавров о выводе войск США из Сирии: присутствовали незаконно
Теги:
Сирия, Турция, США


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Эстетический рай: яркие кадры чемпионата России по фигурному катанию
Огонь, воздух и трубы: как создается стеклянная елочная игрушка
Огонь, воздух и трубы: как создается стеклянная елочная игрушка
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia