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Итоговая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хаджимба о главном достижении на посту президента Абхазии: я не озлобился

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Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (14)
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время своей ежегодной итоговой пресс-конференции рассказал журналистам о том, что считает главным достижением на посту руководителя страны.

"Мое самое главное достижение в том, что, несмотря на все, что происходило внутри страны, я, как человек, не озлобился, я пытаюсь со всеми говорить. Хотя еще раз хочу всем продемонстрировать, что нам нужно работать сообща. Достижение в том, что мы продемонстрировали и себе, и окружающему миру, в том числе и России, что, получая сегодня меньшие финансовые вливания, мы не разрушили свой бюджет и нарастили свои собственные возможности. Они не самые колоссальные, как я и ранее говорил, но это свидетельствует о том, что у нас есть резервы. Только по одному Гагрскому району у нас на первоначальном этапе было значительное количество неплатежей, недоимок, но сегодня ситуация выравнивается. Могу с уверенностью сказать, что если сегодня бюджет страны практически достигает 5 миллиардов рублей, то мог, бы при правильной постановке вопроса и более жестком администрировании, быть порядка 8-9 миллиардов рублей. Эти деньги, к сожалению, еще не доходят до государства", - сказал Хаджимба.

На итоговую пресс-конференцию президента Абхазии Рауля Хаджимба, которая состоялась во вторник 25 декабря, пришли представители абхазских и зарубежных СМИ.

Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (14)

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Теги:
Рауль Хаджимба


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