Мутко рассказал об объеме российской финпомощи Абхазии

В повестку заседания были вынесены вопросы, связанные с оказанием текущей финансовой помощи Республике Абхазия в целях ее социально-экономического развития в 2018 году, реализацией Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2017-2019 годы и утверждением подходов к формированию Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазия на 2020-2022 годы.

Итоги заседания по его завершении журналистам озвучил заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко.

"Мы сегодня на комиссии рассмотрели итоги совместной работы за предыдущий год, определили подходы к работе на 2020-2022 годы. Главное, надо сказать, что в основе нашей работы лежат наши дружеские культурные, экономические связи – это самое главное. Вопросы финансовой, организационной, технической поддержки сегодня прежде всего нацелены на то, чтобы поддержать республику, поддержать экономические проекты. Сегодня республика развивается, растет ее собственный экономический потенциал. Что касается Инвестиционной программы, то мы договорились, что это будет поддержка, направленная на инвестиционные экономические проекты, на усиление инвестиционного потенциала страны, создание производств, а также на снятие тех ограничений, которые есть, инфраструктурных, прежде всего, связанных с транспортными, инженерными системами. Что касается объема средств, заложенных на это, то это будут те же средства, те же объемы, в которых мы сегодня реализуем эту программу", - сказал Мутко.

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Абхазскую сторону на заседании Межправкомиссии представили премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба, вице-премьер Абхазии, министр финансов Джансух Нанба, министр экономики Адгур Ардзинба.