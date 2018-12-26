Скворцов о проекте "Возвращение имени": в Абхазии ценят историю семьи

"Я воспитывался в семье участников Великой Отечественной войны. В наших семьях почитались ценности этой войны. Все пострадавшие, солдаты и их семьи были во внимании, мы все понимали, как это важно. Несправедливость, она меня всегда выводит из равновесия, а здесь, являясь гражданином Абхазии и зная, как семьи Абхазии ценят историю своей семьи, как относятся к своим родственникам, пройти мимо архива, в котором содержатся судьбы жителей Абхазии, было невозможно. Я посчитал для себя важным доставить в республику эти документы, но я не ожидал такого отклика со стороны общества. Я принял для себя решение, что эту работу будем продолжать", - сказал Скворцов.

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Великая Отечественная война унесла жизни десятков миллионов людей. Из Абхазии на фронт ушли 55 тысяч человек. Семнадцать с половиной тысяч из них не вернулись с фронта. Есть и особая категория — пропавшие без вести.

Проект "Возвращение имени", призванный передать потомкам сведения об их плененных родных. В списках пропавших без вести в Великую Отечественную войну числится восемь тысяч выходцев из Абхазии. Удалось установить, что 320 из них погибли в немецком плену.