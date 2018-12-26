Тарасов о возможном вводе турецких войск в Сирию: пока дело идет к разрядке

В России назвали планируемый ввод турецких войск в Сирию временной мерой.

"Пока по этому направлению дело идет к разрядке. Известно, что после решения Трампа о выводе американского контингента с территории Сирии, Турция заявила, что она откладывает военную операцию на северо-востоке Сирии. Сейчас она проводит операцию в Идлибе согласно астанинским договоренностям. 8 января Вашингтон посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, чтобы с американцами согласовать сроки действия. Первоначально были варианты, что американцы то ли будут прикрывать турок, то ли не будут мешать. Но сейчас они объявили, что будут готовить эвакуацию – это принципиально меняет ситуацию, и мне кажется, что операция со стороны Турции пока будет отложена до февраля", – сказал Станислав Тарасов в эфире радио Sputnuk.

В начале декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать операцию в сирийском Манбидже против курдских формирований, если США не выведут их оттуда. На прошлой неделе после беседы с американским лидером Дональдом Трампом, который объявил о выходе американских войск из Сирии, Эрдоган решил отложить начало военной кампании.