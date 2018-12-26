Корнилов: признают Крым российским только бывшие и будущие западные политики

Заявление бывшего вице-президента парламента Норвегии Хагена о том, что Запад должен признать результаты референдума 2014 года о воссоединении Крыма с Россией, в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Владимир Корнилов.

Бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген заявил, что страны Запада должны признать результаты референдума 2014 года о воссоединении Крыма с Россией. Соответствующие доводы норвежский политик приводит в своей статье для издания Aftenposten, сообщают "Известия".

В частности, Хаген напомнил, что полуостров был российским с XVIII по XX век, большую часть его населения составляют русские, а весь прошлый век в Севастополе размещалась военно-морская база РФ. Однако после госпереворота на Украине в 2014 году появилась опасность того, что в Крыму появится база НАТО, и Россия отреагировала, отметил политик.

"Я обратил внимание, что говорят об этом часто бывшие и будущие политики, то есть те, кто не находятся у власти. Как только попадают во власть в какой-то западно-европейской стране, так тут же об этом замолкают. Исключением является Дональд Трамп, который, став президентом, пусть даже не публично, но все-таки эту тему озвучивает. Есть это приятное исключение, одно, наверное. Но можно сделать вывод, если сравнить заявления тех, кто еще не пришел к власти и ушел от власти с теми периодами, когда они находятся на постах, то зачастую западные политики являются заложниками ситуации, их мнения меняется в зависимости от места сидения. Это общая черта, особенно для тех политиков, которые являются популистами", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% проголосовавших в Севастополе высказались за вхождение полуострова в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.