Шаповалов: самостоятельная позиция России - причина агрессии НАТО

США наращивают стратегические вооружения у российских границ, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев, слова которого приводит издание "Красная звезда".

В последнее время США и страны НАТО увеличили количество мероприятий оперативной и боевой подготовки у российских границ, отметил он.

"Размещение вооружения НАТО у границ России – это процесс, который идет на протяжении длительного периода времени и усиливается в настоящее время. Он идет в несколько этапов. Сначала расширяется состав НАТО и в состав входят все новые и новые страны. После вступления в НАТО страны заявляют, что на этих территориях не будут размещены военные базы, подписывают соответствующие соглашения, но эти военные базы размещаются, как, например, в Румынии и Болгарии или в странах Балтии. В настоящее время количество военнослужащих стран НАТО, количество военных учений у границ России постоянно увеличивается. По сути речь идет о целенаправленной и долгосрочной политике военного давления на Россию, военной экспансии, расширения пределов НАТО. Основная задача данной долгосрочной стратегии – это расширение влияния западного сообщества, усиление позиции США и ослабление позиций России. Поскольку Россия является страной, которая не подчиняется США, которая занимает свою собственную позицию, придерживается идеи защиты собственных национальных интересов. Это страна, которая в настоящий момент по своему военному потенциалу, военным возможностям не уступает соединенным Штатам, а в некоторых позициях и превосходит США. Именно то, что Россия занимает самостоятельную, неподконтрольную США, то, что Россия имеет свое собственное мнение и постоянно его высказывает на всех уровнях, и является причиной того агрессивного поведения, которое в настоящее время проявляется в росте военных расходов, военных бюджетов, появлении новых военных баз и постоянном расширении военного присутствия стран НАТО у рубежей России", - прокомментировал слова адмирала Королева политолог Шаповалов в эфире радио Sputnik.