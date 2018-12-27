Джонуа о робототехнике в Абхазии: это не развлечение, а профессия будущего

"Мы хотим ознакомить детей с профессиями будущего и показать, что, кроме стандартных - юрист, экономист, есть еще и другие. Наша задача - детям и родителям показать, что это классная профессия, да и к тому же прибыльная. Сегодня программисты получают высокие зарплаты, более того, на них большой спрос, настолько, что люди готовы принимать на работу, если даже ты находишься в другой стране, то есть работаешь удаленно", - рассказал Джонуа.

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