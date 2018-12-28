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Барциц об утилизации мандаринов в Абхазии: сама ситуация уже диктует пути выхода

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Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в эфире радио Sputnik оценил, как абхазские мандарины представлены на российском рынке.

"В советские годы Абхазия вывозила до 120 тысяч тонн мандаринов. К сожалению, сегодня об этом остается только мечтать. 20 тысяч тонн – это уже неплохой результат по сравнению с прошлым провальным годом. Мы все видели вопиющие кадры в соцсетях - из-за того, что нет производств, которые были бы в логистической доступности, пропадает очень много сырья. Повторение подобного недопустимо. Нам нужно быстро реагировать. Сама ситуация уже диктует пути выхода", - сказал Барциц.

Он сообщил, что на прошедшей несколько дней назад  встрече с министром сельского хозяйства Абхазия Амираном Какалия речь шла о том, что необходимо разворачивать компактные мобильные производства в местах, которые логистически доступны крупным хозяйствам и местам сбора цитрусовой продукции.

"Что касается внешнего рынка, я знаком с оценками Роскачества, с  оценками специалистов, дейтсвительно, наши цитрусовые – это мировой бренд, они более всего отвечают всем требованиям по вкусовым качествам, по сочности. К сожалению, мы не можем предоставить серьезных объемов. Тем, что абхазские цитрусовые настолько высоко востребованы, конечно, пользуются другие участники рынка, в частности, китайцы. Это для нас не новость, и мы на это реагировали в России. Они заполонили рынки, заполонили сети. Иногда они пытаются выдавать свою продукцию за продукцию абхазских цитрусоводов. Торгпредство в предновогодние дни, в преддверие этой активности попытались промониторить ситуацию в крупных сетях. Наши сотрудники проехали по самым крупным сетям Москвы и Московской области. Мы выявили, что крупные сети, которые дорожат своей репутацией, не позволяют себе двигаться по такому пути, не удалось нам выявить подмены с использованием наших брендов. Но не представляется возможным контролировать частные, муниципальные мелкие рынки и различные торговые площадки. Поэтому, раз есть спрос, то могут быть и предложения со стороны недобросовестных участников рынка", - рассказал Олег Барциц.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Оранжевое настроение (17)

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Теги:
Олег Барциц, мандарины


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