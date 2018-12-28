Йоффе о продлении ареста Вышинского: оправдание украинской агрессии к России

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского оставили под арестом еще на месяц, до 27 января. При этом прокуратура просила продлить срок содержания под стражей журналисту до 16 февраля. Однако суд решил, что для завершения необходимых следственных действий хватит и тридцати дней.

"Сегодня, к сожалению, расследование уголовного дела превратилось в политическую составляющую. Оно не имеет законных оснований, а является разменной монетой для силовых структур в политических играх и дрязгах, которые происходят в этой стране. Поскольку украинские власти готовят себе определенные парашюты для того, чтобы оправдывать действия на территории России, агрессию по отношению к историческому соседу, для этого делаются враги, которые должны находиться в месте лишения свободы. Пример тому – дело с представителем СМИ, которое будет продлевать столько, сколько надо будет властям, а не столько, сколько установлено законом. Поэтому продление носит явно не правовой, а политический характер и преследует иную цель, чем написано в законе – держать человека для обмена на каких-то украинских националистов", - сказал Йоффе в эфире радио Sputnik.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Он подчеркнул, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер подчеркнул, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.