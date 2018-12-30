Рудко об экспедиции на плато Арбаика: мечтаем соединить глубочайшие пещеры мира

В этом году мы провели большую восстановительную работу. Мы восстановили нарезку, а так же связь, которая у нас проложена, для того, чтобы в последующем можно было безопасно работать. Помимо этого мы поработали на дне, как раз в том месте, где есть возможность дальнейшего прохождения. У нас была также задача в этом году разместить подземный базовый лагерь на отметке ниже 1400 метров. В этом году нам это, наконец, удалось. В дальнейшем есть шансы, что пещера станет глубже. Есть фантастическая мечта, она реалистична, соединить две глубочайшие пещеры – Сарма и Веревкина. Это самый грандиозный проект на ближайшее время, мы прикладываем усилия, чтобы его осуществить", - рассказал Рудко.

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