15:48 30 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.52
  • EUR79.66
Поиск
Архивное фото спелеолога Павла Рудко
из личного архива Павла Рудко

Рудко об экспедиции на плато Арбаика: мечтаем соединить глубочайшие пещеры мира

Радио
Получить короткую ссылку
5710

Об экспедиции в одну из глубочайших пещер мира Сарма, которая находится на плато Арбаика в Абхазии, рассказал руководитель экспедиционной группы Павел Рудко.

В этом году мы провели большую восстановительную работу. Мы восстановили нарезку, а так же связь, которая у нас проложена, для того, чтобы в последующем можно было безопасно работать. Помимо этого мы поработали на дне, как раз в том месте, где есть возможность дальнейшего прохождения. У нас была также задача в этом году разместить подземный базовый лагерь на отметке ниже 1400 метров. В этом году нам это, наконец, удалось. В дальнейшем есть шансы, что пещера станет глубже. Есть фантастическая мечта, она реалистична, соединить две глубочайшие пещеры – Сарма и Веревкина. Это самый грандиозный проект на ближайшее время, мы прикладываем усилия, чтобы его осуществить", - рассказал Рудко.  

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Новогодняя готовность: столица Абхазии ждет праздник
Мучное побоище: кадры с фестиваля-сражения в Испании
Как не испортить себе Новый год
Полезные хитрости: как не испортить себе Новый год

Соцсети

Sputnikabkhazia