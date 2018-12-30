Билецкий: сладкое должно быть поощрением для организма

О том, какие сладости можно есть тем, кто сидит на диете, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова фитнес-тренер Роман Билецкий.

Есть сладкое и худеть, мечта, наверное, каждого, кто хоть раз сидел на диете. Из-за жестких ограничений и отказа от любимых продуктов многие "срываются" уже на первой неделе.

"Сладости и похудение — это две далекие друг от друга вещи, поэтому сладкого, конечно, нужно есть поменьше. Но исключением может быть черный шоколад, содержание какао в котором составляет 70-80 процентов. Но не следует есть всю плитку сразу. Также можно употреблять фрукты или сухофрукты, но в очень ограниченных количествах", — отметил собеседник в эфире радио Sputnik Молдова.

По его словам, сладкое должно быть своего рода поощрением, поэтому не стоит есть его каждый раз, когда хочется.

"Отлично снимает тягу к сладкому какао. Берете хороший жирный какао, завариваете его. Это лакомство отлично заменит любую сладость", — порекомендовал Билецкий.