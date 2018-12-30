Саманба о предновогоднем забеге Сухум-Афон-Сухум: с трудом представляю, как это будет

"У меня задумка пробежать 50 километров без остановок, и надеюсь, достаточно быстро, хотя пока с трудом представляю, что будет на обратном пути. Возможно, передо мной встанет "стена". В беге есть такое понятие, когда есть желание, но нет сил, продолжить дистанцию. Как правило, на марафоне это наступает у бегунов где-то на 35 километре, в зависимости от подготовленности спортсменов. Я не слышал, чтобы в Абхазии кто-то бегал больше, чем марафон (забег на дистанцию 42 километра 195 метров - ред.). Буду рад познакомиться с такими людьми, если они есть", - сказал Саманба.

Спортсмен собирается пробежать путь от столичных башенных часов до Приморского парка в Новом Афоне и обратно. Саманба рассказал также, что планировал бежать в костюме Деда Мороза для поднятия настроения себе и окружающим, но отказался от этой идеи. Спортсмен не объяснил почему. Он также пообещал, что в следующем году будет организован массовый старт.

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