18:26 31 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.47
  • EUR79.46
Поиск
© Sputnik / Виталий Белоусов

Дед Мороз раскрыл секрет исполнения новогоднего желания

Радио
Получить короткую ссылку
11 0 0

Настоящий "хозяин" Нового года рассказал радио Sputnik о том, как в ночь с 31 декабря на 1 января правильно загадать заветное желание, чтобы оно точно сбылось.

Настоящий Дед Мороз из Великого Устюга покинул родной терем и отправился в традиционный тур по городам России.

Волшебник подчеркнул, что у него очень плотный график - нужно успеть побывать во многих городах, но он все равно следит за новостями и успевает общаться с журналистами.

Дед Мороз рассказал в эфире радио Sputnik, как в новогоднюю ночь нужно правильно загадывать желание, чтобы оно точно сбылось.

"Всегда спрашиваю: "В чем измеряется богатство человека?" Не в количестве бумажек, которые вы называете деньгами. Богатство человека - в его родственниках. Чем больше пап, мам, бабушек, дедушек, детей, внуков и внучек соберется в Новый год за праздничным столом, тем вы богаче. В этом и есть счастье", - считает волшебник.

Дед Мороз отметил что те, кто пожелает счастья и здоровья своим близким, встретят Новый год дома в кругу семьи и друзей.

"Загадывать желание нужно за большим праздничным столом, за которым собрались все родственники. В этом секрет", — уверен волшебник.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме
Год в объективе Sputnik: самые яркие фото 2018 года
Поросячий бум в России
Поросячий бум: каково жить со свиньей
Как не испортить себе Новый год
Полезные хитрости: как не испортить себе Новый год

Соцсети

Sputnikabkhazia