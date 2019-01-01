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Тамара Воронова рассказала о необычной новогодней елке из своего детства

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Джазовая певица Тамара Воронова рассказала на радио Sputnik о необычной новогодней елке из своего детства.

"Была обязательно живая елка, помимо нее еще пара искусственных серебряных елок. У меня до сих пор одна из них сохранилась. Мы ее тоже всегда наряжаем. Сохранились также игрушки, есть даже и из детства моей матери. К сожалению, каждый год их количество сокращается.

Люблю стеклянные игрушки, живые елки. Хотя мне жалко, когда их рубят просто "без головы". Конечно же, хорошо иметь питомники, для того, чтобы выращивали елки и продавали, а не просто вырубали их в лесу.

Помню в детстве, папа приносил в дом нетрадиционные елки, которые мы ставили. Самая необычная из них была из самшита. Она была не одинаковой со всех сторон, и мы дополнили ее разными хвойными ветками. Это была очень интересная елка",- рассказала Воронова.

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Теги:
"Новый год"


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