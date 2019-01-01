Министр Квициния: новогодняя ночь выдалась неспокойной

"Первая ночь нового года была относительно неспокойной. Было 10 выездов, 8 пожаров и возгораний, но главное без жертв. Пришлось также вскрыть захлопнувшуюся дверь в квартире в Агудзере. В полночь в Гудаутском районе в селе Лыхны возгорелся дом. Пожарным удалось спасти дом, сгорело только чердачное помещение. В 00:32 поступил звонок из Эшеры, сгорела летняя кухня. В 2:45 был звонок из Ткуарчалского района села Чхортол. Произошел пожар в доме, выгорела одна комната, остальную часть домовладения удалось сохранить силами сотрудников ведомства. В городе Гал также было возгорание проводки в гараже, а в Цандрипше – электрический щит. Мы обеспечивали пожарную безопасность и на праздновании Нового года у главной елки", - сказал Квициния.

Министр также сообщил, что в новогодние дни дежурные службы министерства работают в усиленном режиме. В ночь на Новый год службу несли 121 сотрудник ведомства, 33 единицы техники были готовы выехать по первому вызову, еще 12 единиц находились в резерве. Квициния сказал, что планирует сделать облет диспетчерских служб министерства в районах, чтобы еще раз убедиться, что служба несется, как и положено.