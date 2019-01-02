Ануа о новогодних застольях: "прививка" может спасти человека от опьянения

"Когда человек знает, что его ожидает застолье с употреблением большого количества алкоголя, а он хочет оставаться все-таки трезвым, есть маленькие хитрости, которые можно использовать, чтобы не опьянеть. Есть так называемая прививка от опьянения – это за 4-5 часов до ожидаемого застолья употребить небольшое количество алкоголя, например, 50 мл водки. Когда вы употребляете небольшое количество спиртного заранее, организм начинает вырабатывать фермент алкогольдегидрогеназа, который расщепляет спирт. Организм выбрасывает в кровь этот фермент и когда начинается застолье, человек начинает употреблять алкоголь, в крови у него уже высокое содержание этого фермента, и расщепление алкоголя происходит быстро, мгновенно, как только алкоголь всасывается в кровь", - рассказала Ануа.

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