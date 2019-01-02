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© Foto/ Астролог Таролог Валерия Лазарева

Астролог Лазарева рассказала, что ждать от нового года

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О том, чего ждать от Нового года, будет ли он удачным, в эфире радио Sputnik рассказала астролог Валерия Лазарева.

"По восточному календарю наступает год свиньи, это произойдет 5 февраля. По западной астрологии этот год будет очень позитивный, поскольку Юпитер – планета успеха, удачи, радости и благости, находится в знаке своей силы, то есть весь год до декабря месяца Юпитер будет очень силен. Наступающий год для людей очень активных, целеустремленных благоприятен для реализации задуманного. Если вы шли какое-то время к своей мечте, самое время ее осуществить. Цикл Юпитера 12 лет, и я бы посоветовала бы держать удачу за хвост", - рассказала Лазарева в эфире радио Sputnik.



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