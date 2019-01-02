Михаил Гагулия о премьер-лиге КВН Абхазии: можно похвастаться, мы возродились

"У нас получилось возродить премьер–лигу КВН Абхазии. В процесс вовлекли большое количество молодежи. Ребята готовятся, выступают, развиваются, на мой взгляд, это приятное событие 2018 года. В сезоне у нас было 11 команд. До полуфинала добрались всего пять. КВН – это общение, ребят со всех районов страны объединяет одно общее дело. Студенты охотно идут играть, ведь у них есть возможность выйти на сцену и показать, проявить себя", - сказал Гагулия в беседе на радио Sputnik Абхазия.

24 января в Абхазской государственной филармонии пройдет полуфинал премьер-лиги КВН.

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