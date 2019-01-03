Резник-Мартов: переход от праздника к будням должен быть максимально щадящим

"После праздников и отдыха, как после отпуска, не всем легко выходить на работу. Очень тяжело людям с перфекционистским, максималистским подходом, которые считают так: я отдыхал, накопилась куча нерешенных дел и я должен ринуться и срочно начать все делать, исправлять, заполнять, как человек из горячего душа оказывается на леденящем ветру, это, конечно, тяжело и плохо. Мне кажется, нужно сделать переход между праздником и буднями максимально щадящим, не требовать от себя никаких страшных подвигов, не считать, что все, праздник резко закончился и теперь будет, как черное и белое. Этот переход происходит у нас внутри, поэтому, если праздник закончился, мы все еще продолжаем созваниваться или видеться с теми, кто нам нравится, проводить с ними время, после работы делать что-то, от чего нам радостно, то есть относиться к себе так, как любящий родитель относится к ребенку", - сказал Резник-Мартов в эфире радио Sputnik.

Психотерапевт отметил, что праздник внутри нас, много людей, у которых вокруг петарды, елки и Деды Морозы, а в душе у них холодно и плохо.

"Праздник внутри не стоит заканчивать, стоит находить возможности продолжать радоваться. Если у человека послепраздничная депрессия, значит она была и до праздника, и во время праздника", - рассказал доктор.