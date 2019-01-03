Тарба рассказал, на что обращать внимание при покупке готовых салатов и полуфабрикатов

В 2019 году Госстандарт Абхазии будет уделять особое внимание проверке продукции местного производства, в частности, полуфабрикатов, рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия начальник отдела потребительского надзора Госстандарта Абхазии Георгий Тарба.

Продукцию местных производителей без необходимого пакета документов запретили к продаже в Абхазии с 1 января 2019 года, рассказал Георгий Тарба.

Решение Госстандарта Абхазии было связано с тем, что многие реализуют товар собственного производства сомнительного происхождения и качества, что недопустимо.

"Я бы посоветовал покупать продукцию в тех объектах, в которых товарооборот лучше. Покупая товар, нужно обязательно смотреть на целостность упаковки, не переклеена ли маркировка. Все фасованные продукты без маркировки оказываются под сомнением, потому что никто не знает их происхождения, сроки. В любом случае, прежде чем что-то купить, нужно внимательно изучить информацию о продукте", - сказал Тарба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.