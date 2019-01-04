Лолуа о Геннадии Гагулия: преданный своему делу человек

О том, каким человеком и политиком был бывший премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, в день его рождения рассказал государственный деятель и друг детства Леонид Лолуа.

"В прошлом году, отмечая его 70-летие, родственники, друзья, сослуживцы, никто не мог подумать, что не пройдет и года, и мы его потеряем. Это большая потеря. Мы друзья с детства, мы, как братья, росли вместе. Геннадий Гагулия - один из передовых чиновников нашего времени, независимой Абхазии. Это был преданный своему делу человек", - отметил Лолуа в беседе на радио Sputnik Абхазия.

4 января политическому деятелю Абхазии Геннадию Гагулия исполнился бы 71 год.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось 8 сентября близ поста Мюссера Гудаутского района. Геннадий Леонидович ехал из аэропорта города Сочи. Глава правительства был в составе абхазской делегации, находившейся с официальным визитом в Сирии.