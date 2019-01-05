Астролог Глоба о 2019 годе: будет очень непростым

Астролог Тамара Глоба рассказала в эфире Sputnik, о том каким будет 2019 год.

"Глобальная общемировая перестройка. Особенно она сначала коснется Европы, это уже происходит. Перестройка мира. В России она завершится к 2020 годам… В последние годы из-за кризиса все чаще муссируют тему войн. Мир будет идти только в сторону перемен", - сказала Глоба.

По ее словам, прошедший год был годом противостояния Марса с несколькими затмениями. Как отметила Глоба, именно в такие годы происходят войны и серьезные события.

"2019 год будет очень непростым. Обострится противостояние...", - отметила астролог в эфире Sputnik.

Как отметила специалист, верить ни во что не нужно, тем более в астрологию, астрологи предсказывают будущие события, а доказать по фактам, свершилось ли оно, можно с легкостью.

"Астрология не религия, не надо в нее верить. В астрологии вы идете от факта к мировоззрению", - отметила Глоба.