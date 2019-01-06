Сувейкэ: доедать праздничные салаты несколько дней чревато отравлением

Зимние праздники не ограничиваются новогодней ночью и Рождеством. Гулянья, как правило, продолжаются вплоть до 14 января — Нового года по старому стилю. Соответственно, и, заставленные различными блюдами столы накрываются не один раз.

Эксперты сообщают, что после таких застолий десятки людей попадают в больницы с отравлением. Врач Луминица Сувейкэ рассказала в эфире радио Sputnik Молдова, что нужно делать, чтобы избежать негативных последствий.

"Особенно вредно на ночь есть мясо, и другую тяжелую пищу. Из-за того, что оно не успевает перевариваться могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также это может привести к пищевым токсикоинфекциям", — заявила Луминица Сувейкэ.

Врач также отметила, что ни в коем случае нельзя доедать праздничные блюда в течении нескольких дней.

"Нужно приготовить столько еды, сколько вы съедите за раз, и максимум на завтрак следующего дня. Потом такая пища может привести к отравлению", — отметила эксперт.