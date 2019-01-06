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© Foto / из личного архива

Кокорин: глобальное потепление не отрицает уже и Трамп

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Необходимость борьбы с глобальным потеплением понимают все мировые лидеры, но политические и экономические интересы никто не отменял.

США отказываются принимать участие в Парижском соглашении по борьбе с глобальным потеплением, поскольку американский президент Дональд Трамп считает условия невыгодными для своей страны.

В интервью радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин объяснил, что решение Трампа связано не с неверием в само глобальное потепление, а с торговой войной между США и Китаем.

"Верить надо ученым, но не СМИ, которые пугают глобальным потеплением. Трамп в последнее время уже не отрицает глобальное потепление, он лишь говорит о несправедливости Парижского соглашения — несправедливости между Китаем и США по финансам", - объяснил эксперт.

По словам Кокорина, в дальней перспективе неизбежен переход на зеленую экономику и зеленую энергетику.

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Теги:
глобальное потепление


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