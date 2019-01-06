Лолуа: водители на летней резине создают заторы на пути к Рице

О том, сколько туристов посетило Рицу в новогодние праздники и с какими проблемами сталкиваются работники парка в эти дни, в эфире радио Sputnik рассказала директор Рицинского Реликтового Национального парка Рита Лолуа.

"У нас с 1 по 4 января побывало три с половиной тысячи туристов. Это в два раза больше , чем в прошлом году. Мы уже работаем пятый год, и в среднем в январе месяце туристов на Рицу поднимается от 3 до 6 тысяч человек. Мы, зная, что будет снег, заранее высыпали 40 кубов песка по обочинам дороги. Два трактора в постоянном режиме, как только начинает идти снег, едут навстречу друг другу, расчищая дорогу", - сказала Лолуа.

Она отметила, что дорога к озеру Рица в хорошем состоянии, но местные водители, чьи машины не подготовлены к зимней езде, создают проблемы.

"Они создают нам заторы. Водителю нашего трактора вместо того, чтобы чистить дорогу, приходится вытаскивать эти машины. Никакие уговоры на них не могут подействовать. Подвергают риску себя и своих детей. Им объясняют, что они не смогут подняться на летней резине, а они лгут, говорят, что доедут только до Голубого озера или до Юпшарского каньона", - сказала Лолуа.

По ее словам из-за безответственности некоторых местных водителей 2 января во второй половине дня на дороге к озеру Рица образовался сильный затор, из-за чего пришлось машины с туристами возвращать обратно.

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