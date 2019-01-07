Гулия: в первые дни после поста из рациона нужно исключить мясо

О том, как правильно выйти из поста без ущерба для организма в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказала врач-гастроэнтеролог Республиканской больницы Херсина Гулия.

"Рождественский пост не настолько строг пищевым воздержанием как Великий, поэтому люди его легче переносят. В первые дни после поста, как и в праздничные дни, нужно стараться питаться каждые два-три часа, и обязательно исключить мясо. Можно курицу, мясо индейки, а лучше всего не жирную рыбу. Только на 5-6 день после поста можно начинать есть мясо. На рождественском столе должны быть овощные фруктовые салаты, пища должна легко усваиваться организмом", - сказала Гулия.

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