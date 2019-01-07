Кация о празднике Рождества Христова: начало христианского вероучения

"Величие праздника в том, что с рождением Христа началось вероучение христианское. Это один из великих праздников в христианстве. В православном мире есть еще один великий праздник по значимости, который если не превосходит, то, во всяком случае, не уступает рождению Христа - это Пасха, воскресение Христа. Чего бы стоили проповеди и вероучения Христа, если бы он не воскрес из мертвых? Его воскрешение доказывает, что он был сыном Божьим, и что его вероучения, не выдуманы кем-то, а от Бога. Безусловно, это великий праздник для христиан", - сказал Кация.

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