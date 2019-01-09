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Бондо Ачба
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Ачба о бюджете "Абхазавтодора": ощущение, что дороги никому не нужны

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О бюджете дорожного фонда и о том, какие работы были выполнены в 2018 году, в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель "Абхазавтодора" Борис Ачба.

"Финансируемся мы только средствами Дорожного фонда. Никаких специальных программ нет. По смете расходов Дорожного фонда на год планируется 33 миллиона рублей. Этих средств катастрофически не хватает. Мы неоднократно обращались и в Парламент, и в Правительство с письмами, с предложениями, но мы остались неуслышанными.  Дороги - достояние республики, кровеносная система Абхазии. Выходит, что никому дороги не нужны. Мы хотя бы должны обеспечить выполнение тех обязательных работ, которых требует дорога", - сказал Ачба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
Борис Ачба, ГК "Абхазавтодор"


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