Денисова о поездке "Амзача" на конкурс в Москву: ехали за опытом, получили победу

Детская студия современной хореографии "Амзача" заняла второе место на Международном конкурсе детского творчества "Рождественская Москва", который проходил в Москве с 7 по 9 января.

По словам художественного руководителя "Амзача" Ольги Денисовой, идея поехать на серьезный международный конкурс у них появилась давно, но прежде нужно было добиться от детей определенного уровня, чтобы выступить достойно. Это был первый выход коллектива на международный уровень, хотя существует "Амзача" уже пять лет.

"Когда я увидела цифру участников 140, мне уже стало плохо. Когда посмотрела список участников, среди которых были очень сильные и заслуженные коллективы, мы готовили себя конечно не к последнему месту, но не ожидали, что так хорошо просмотримся. Я заранее к этому готовила детей, мы особо не ждали таких совсем приятных моментов, а ехали исключительно за опытом. Но были вчера очень удивлены. Я до сих пор в шоке, дети, по-моему, тоже. Были дипломанты третьей, второй и первой степени и лауреаты третьей, второй и первой степени и был главный приз Гран-При. Выше нас оказались только первое место и Гран-При. Это колоссальный уровень для первого выхода на столь высокое мероприятие", - сказала Ольга Денисова.

Как рассказала Ольга Денисова, вечером 8 января для участников конкурса была организована дискотека, на которой каждый коллектив представил с вою Снегурочку. Солистка "Амзача" Амина Гицба была признана лучшей Снегурочкой.

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