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Ольга Денисова
© Фото : из личного архива Ольги Денисовой

Денисова о поездке "Амзача" на конкурс в Москву: ехали за опытом, получили победу

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Почему высокая награда на международном конкурсе в Москве шокировала весь коллектив детской студии современной хореографии "Амзача", Sputnik Абхазия рассказала художественный руководитель ансамбля Ольга Денисова.

Детская студия современной хореографии "Амзача" заняла второе место на Международном конкурсе детского творчества "Рождественская Москва", который проходил в Москве с 7 по 9 января.

По словам художественного руководителя "Амзача" Ольги Денисовой, идея поехать на серьезный международный конкурс у них появилась давно, но прежде нужно было добиться от детей определенного уровня, чтобы выступить достойно. Это был первый выход коллектива на международный уровень, хотя существует "Амзача" уже пять лет.

"Когда я увидела цифру участников 140, мне уже стало плохо. Когда посмотрела список участников, среди которых были очень сильные и заслуженные коллективы, мы готовили себя конечно не к последнему месту, но не ожидали, что так хорошо просмотримся. Я заранее к этому готовила детей, мы особо не ждали таких совсем приятных моментов, а ехали исключительно за опытом. Но были вчера очень удивлены. Я до сих пор в шоке, дети, по-моему, тоже. Были дипломанты третьей, второй и первой степени и лауреаты третьей, второй и первой степени и был главный приз Гран-При. Выше нас оказались только первое место и Гран-При. Это колоссальный уровень для первого выхода на столь высокое мероприятие", - сказала Ольга Денисова.

Как рассказала Ольга Денисова, вечером 8 января для участников конкурса была организована дискотека, на которой каждый коллектив представил с вою Снегурочку. Солистка "Амзача" Амина Гицба была признана лучшей Снегурочкой.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия

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