Алавердян рассказал, почему организаторы "Будущего планеты" извинились перед "Кадансом"

Об участии вокально-инструментального ансамбля "Каданс" в международном фестивале детского и юношеского творчества "Будущее планеты", который прошел в Санкт-Петербурге рассказал руководитель ансамбля Алик Алавердян.

"Программа фестиваля была по требованию, необходимо было исполнить русские, зарубежные песни, а также и национальный номер. Национальный номер должен был прозвучать только на гала-концерте. В связи с тем, что мы живой коллектив, и вся сцена была бы в проводах, перед нами извинились и попросили не выступать. Сцена была меньше, чем сцена нашей государственной филармонии, разместить наши инструменты технически было невозможно", - сказал Алавердян.

Эстрадно-джазовый коллектив ансамбля "Каданс" "Jazz from Kadans" стал лауреатом первой степени Международного конкурса детского и юношеского творчества "Будущее планеты", который проходил в Санкт-Петербурге с 4 по 9 января.

Международный конкурс детского и юношеского творчества "Будущее планеты" проходит в Санкт-Петербурге с 2007 года. В 2019 году в нем приняли участие хореографические, эстрадные и театральные коллективы из городов России, стран Европы, а также участники из Индии, Китая и Африки.

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