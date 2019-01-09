Арчелия: существует угроза проникновения свиного гриппа из Грузии в Абхазию

Случаи "свиного гриппа" зафиксированы в некоторых регионах России, в соседней Грузии на данный момент зарегистрировано 256 случаев вируса гриппа на сто тысяч человек, сообщает Sputnik Грузия.

"Угроза появления в Абхазии "свиного гриппа" однозначно существует, потому что Грузия – это сопредельное государство, а вирус передается воздушно-капельным путем, потому есть такая вероятность заболевания в нашей зоне. Мы с таким гриппом сталкивались в 2010, в 2015 годах. Но мы были к этому готовы, и у нас, слава богу, пациенты не умерли. В препарат "Гриппол", вакцинация которым была в прошлом году проведена у нас против гриппа, входит вакцина именно группы H1N1. То есть у людей, которые около двух месяцев назад были привиты против гриппа, уже имеется иммунитет от "свиного гриппа"", - сказала Арчелия.

Врач-терапевт напомнила, что "свиной грипп" является тяжелейшим заболеванием. При повышении температуры, головной боли и недомогании пациент должен сразу обратиться к врачу, потому что осложнением этого вида вируса является развитие пневмонии на третий-четвертый день с момента заболевания. По словам Анжелы Арчелия, как правило, погибают от "свиного гриппа" те пациенты, которые поздно обратились в больницу. Тяжело переносят "свиной грипп" беременные, люди с ожирением и страдающие сахарным диабетом.