Вавилов: Лондон срамится, показывая себя защитником борцов против злобной России

Зачем понадобился Лондону информационный вброс в СМИ с подробностями о том, как якобы живут пережившие отравление Скрипали, рассказал радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов.

"В политике есть одна особенность, которую надо учитывать при анализе действий: подавляющее число людей элементарно забывает прошедшие события, которые остаются лишь в памяти специалистов. Новый вброс информации о Скрипалях в британских СМИ призван оживить в памяти читателей тему Солсбери и вновь поднять очередную антироссийскую волну", - сказал Вавилов на радио Sputnik.

С одной стороны, считает он, Лондону лишний раз муссировать тему Скрипалей не выгодно, так как по самому расследованию у него нет ничего принципиально нового. С другой стороны, отметил эксперт, это прекрасный повод еще раз показать себя защитником "борцов против злобной России".

"Говоря по-русски, все это — срамота. А если обратиться к классике, то на ум приходит и другое выражение: Ты сердишься, Юпитер, значит, ты не прав", — заключил Вавилов.

Публикация в газете Daily Telegraph о жизни в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после инцидента в Солсбери является информационным вбросом, не имеющим подтверждающих фактов, заявили во вторник в российском посольстве в Лондоне.

На этой неделе газета опубликовала материал о том, что в настоящее время Скрипали проживают на юге Англии и находятся под наблюдением врачей. В публикации утверждалось, что внешность Сергея Скрипаля изменилась, а Юлия устроилась на работу. Авторы статьи ссылались на источник в британском правительстве. Также издание сообщило, что власти установили все подробности дела о покушении на Скрипалей.