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Джинджолия: в 2018 году фонд "Ашана" расширил географию друзей

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Для культурно-благотворительного фонда "Ашана" 2018 год был очень успешным, рассказала журналистам директор фонда Мактина Джинджолия.

По ее словам, фонд успел провести много благотворительных мероприятий, завершено много полезных дел.

"Особо хочу отметить, что за год мы собрали более восьми миллионов рублей благотворительных средств на лечение 26 тяжелобольных детей Абхазии, они прошли курс лечения, реабилитации, диагностики в лучших клиниках России, Турции, Хорватии. Нашу акцию "Спасем жизнь вместе" поддерживают тысячи людей. В этом году мы начали работать с итальянским центром. Мы расширяем границы не только наших друзей-благотворителей, но и географию клиник-партнеров", - рассказала Мактина Джинджолия.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
мактина джинджолия, Культурно-благотворительный фонд "Ашана"


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