Читанава об увеличении квоты вылова хамсы: не выловим мы, выловят другие

Увеличение допустимого улова хамсы у берегов Абхазии в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов никоим образом не скажется на экологии, рассказал в эфире радио Sputnik председатель Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава.

Согласно решению Кабинета Министров Абхазии, общий допустимый улов хамсы у берегов Абхазии в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов составляет 27 тысяч тонн. В прошлом году квота составляла 20 тысяч тонн.

"Вопреки утверждениям, что ежегодно здесь происходит перелов хамсы, проведенный анализ Азово-Черноморским институтом рыбного хозяйства показал, что идет положительная динамика, потому они дали разрешение на увеличение квоты. Я думаю, что в этом плане нечего опасаться. Биология этой рыбы такова, что она проходная, хамса заходит к нам на зимовку, затем уходит от наших берегов. Стоит понимать, что если не мы, то в любом случае найдутся на этот объем другие рыбаки в Черноморской акватории, а это и Грузия, и Турция. Причем, объем вылавливаемой рыбы турками доходит до 300 тысяч тонн. Грузинская сторона иной раз вылавливает до 120-150 тысяч тонн. Сравнивая с нашими 27 тысячами тонн, утверждать, что Абхазия наносит вред экологии и Черному морю, несерьезно", - сказал Савелий Читанава.

Осенне-зимняя путина 2018-2019 годов, согласно постановлению Кабинета Министров, была открыта с 24 декабря, а первый выход в море рыболовецких кораблей состоялся 27 декабря. Путина рыбы продлится до 31 марта 2019 года.