Журавлев рассказал, в какой валюте безопаснее хранить деньги

Банк России на конец июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4 процентного пункта, одновременно нарастил долю евро до 32% и долю китайских юаней до 14,7%, следует из "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте".

"Стабильность доллара создает основание для нестабильности евро. Доллар, кроме того, что он стабилен и нестабилен, еще является валютой США, а в условиях, когда Америка в который раз вышла с Россией в крестовый поход, держать деньги в национальной валюте США просто опасно. Всегда лучше хранить деньги в большем количестве валют, чем больше валют, тем стабильнее система. И естественно, если это реальные валюты, потому что в украинской гривне наверное хранить не стоит. Много – это всегда лучше, чем одна", - сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.

Ранее Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что дедолларизация не означает отказ от доллара, никакого запрета на хождение американской валюты в России не будет.

Он заверил, что "люди смогут свободно помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары - менять их на рубли или иную валюту".

Говоря о возможности запрета доллара в России, премьер подчеркнул: "Таких идей ни у кого никогда не было, эти идеи абсурдны, они противоречат вообще экономическим правилам".