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Людмила Скорик
© Sputnik / Томас Тхайцук

Скорик рассказала, кто в группе риска заболевания свиным гриппом

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О том, как защититься от опасного вируса свиного гриппа А (H1N1), журналистам рассказала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик на брифинге в Республиканской больнице.

В связи с тем, что в Грузии, граничащей с Абхазией, участились случаи заболевания свиным гриппом, а накануне вечером скончалась молодая женщина, которая стала уже тринадцатой жертвой опасного вируса, главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик через СМИ напомнила населению страны о том, как обезопасить себя от свиного гриппа и кто в первую очередь подвержен недугу.

"Сейчас моя основная задач – нацелить родителей на то, что дети до 5 лет входят в группу риска, те, кому в этом году не были сделаны прививки от гриппа. При высокой температуре, слабости, заложенности носа, слезотечении необходимо сразу обращаться в лечебное учреждение. Будет предложена госпитализация, потому что данный вирус дает очень серьезные осложнения. Детский организм не всегда справляется с этой инфекцией. Также в группу риска попадают пожилые люди в возрасте старше 65 лет и все люди, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой, легочной систем", - сказала Скорик.

Санитарный врач особо отметила, что при данном виде заболевания самолечение категорически противопоказано.

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Теги:
свиной грипп


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