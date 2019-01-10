Скорик рассказала, кто в группе риска заболевания свиным гриппом

В связи с тем, что в Грузии, граничащей с Абхазией, участились случаи заболевания свиным гриппом, а накануне вечером скончалась молодая женщина, которая стала уже тринадцатой жертвой опасного вируса, главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик через СМИ напомнила населению страны о том, как обезопасить себя от свиного гриппа и кто в первую очередь подвержен недугу.

"Сейчас моя основная задач – нацелить родителей на то, что дети до 5 лет входят в группу риска, те, кому в этом году не были сделаны прививки от гриппа. При высокой температуре, слабости, заложенности носа, слезотечении необходимо сразу обращаться в лечебное учреждение. Будет предложена госпитализация, потому что данный вирус дает очень серьезные осложнения. Детский организм не всегда справляется с этой инфекцией. Также в группу риска попадают пожилые люди в возрасте старше 65 лет и все люди, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой, легочной систем", - сказала Скорик.

Санитарный врач особо отметила, что при данном виде заболевания самолечение категорически противопоказано.