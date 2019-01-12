Тужба о проблемах абхазского футбола: мы не замечаем свои успехи

"Наша проблема в том, что мы свои преимущества, свои успехи не замечаем. О каких стенаниях, о плохом состоянии нашего футбола может идти речь, если мы – чемпионы мира по версии ConIFA? Это огромное достижение государства в спорте, тренеров, общественных деятелей, которые 25 лет работали с детьми, которые в трудных условиях создавали футбол. Сейчас есть проблемы с чемпионатом Абхазии по футболу, с командами, но эти проблемы, по всей видимости, будут решаться. У нас есть главная проблема – мы варимся в собственном соку, мы не можем посылать свои команды на следующий этап – на Лигу Европы, на Лигу Чемпионов и прочее, хотя там выступают такие команды, которые мы могли бы и победить. До групповых этапов мы, конечно, не дошли бы, но в квалификации мы могли бы сыграть нормально. Пока мы имеем то, что имеем. Косово, благодаря США и другим европейским странам, смогло эту блокаду пробить, мы пока нет. Но мы надеемся и не складываем руки. И в этих трудных условиях работают наши специалисты, футбол все равно востребован, дети играют. Хотя бы на уровне детского футбола в Абхазии пока все нормально", - сказал Константин Тужба.

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С 4 по 11 января в Сочи проходил детский футбольный турнир "CHRISTMAS HOLIDAYS HOPES CUP SOCHI 2019". Участие в нем принимали несколько команд из Абхазии. Футбольный клуб "Динамо" 2008 вернулся с турнира с серебром, команда 2009 года – с золотом. Второе место в своей возрастной категории заняла также команда из Гагры "Леон" 2010.