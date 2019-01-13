18:29 13 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.92
  • EUR77.13
Поиск
© Sputnik / Владимир Трефилов

Васильев рассказал, почему люди подражают известным политикам

Радио
Получить короткую ссылку
9 0 0

Историк моды и телеведущий Александр Васильев рассказал, почему влияние политики на моду в мире вполне естественно.

"Очень часто политика влияет на моду. Думаете, когда был жив Сталин, все не хотели иметь усы, курить трубку и одеваться во френч? Думаете, при Николае II все мужчины не носили усы и бородку, чтобы подражать государю? Это всегда бывает. Это естественно, потому что икона стиля может быть как мужского, так и женского типа. Когда была жива Диана Спенсер, все хотели иметь прическу в стиле принцессы, а при Раисе Горбачевой все просили в парикмахерских прическу "Раиска", — сказал Васильев в эфире радио Sputnik Таджикистан.

По его словам, влияние политики на моду в мире вполне естественно. Люди нередко подражают политикам, звездам кино или эстрады, в особенности, когда боятся сами проявить фантазию в стиле.

По теме

Васильев о новогоднем наряде: яркая отражающая одежда в стиле нео-диско
Васильев: ближайшее десятилетие будем "кушать" исламскую моду
Теги:
Александр Васильев (историк моды)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Покрытый льдом: жизнь в Гренландии в условиях глобального потепления
Утка по кличке Гав: как птица стала лучшим другом двух шарпеев
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia