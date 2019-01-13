Васильев рассказал, почему люди подражают известным политикам

"Очень часто политика влияет на моду. Думаете, когда был жив Сталин, все не хотели иметь усы, курить трубку и одеваться во френч? Думаете, при Николае II все мужчины не носили усы и бородку, чтобы подражать государю? Это всегда бывает. Это естественно, потому что икона стиля может быть как мужского, так и женского типа. Когда была жива Диана Спенсер, все хотели иметь прическу в стиле принцессы, а при Раисе Горбачевой все просили в парикмахерских прическу "Раиска", — сказал Васильев в эфире радио Sputnik Таджикистан.

По его словам, влияние политики на моду в мире вполне естественно. Люди нередко подражают политикам, звездам кино или эстрады, в особенности, когда боятся сами проявить фантазию в стиле.