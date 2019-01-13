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Валерий Бигуаа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бигуаа рассказал о традициях празднования Ажьырныхуа у абхазов

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Один из самых главных праздников в Абхазии – Ажьырныхуа отмечают в ночь с 13 на 14 января. О его особенностях в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал этнолог, доктор исторических наук Валерий Бигуаа.

"Сейчас в Абхазии отмечают новый год два раза – 1 января и 4 января. Первое празднество европеизировано. Второе – Ажьирныхуа сопряжено с культом кузни, совершается ритуал жертвоприношения. Обряд совершается вечером 13 января перед наступлением темноты, когда бог находится у себя дома", - рассказал ученый.

Подробнее о том, что из себя представляла обрядовая кузница абхазов раньше и как выглядит современная кузница, кто допускается к молебну в Ажьирныхуа, слушайте в подкасте и в эфире радио Sputnik Абхазия

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