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Пьер Паоло Миттика
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьер Паоло Миттика о съемках фильма об Абхазии: хотим показать настоящую жизнь

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Фотограф-фрилансер из Венеции Пьер Паоло Миттика в беседе на радио Sputnik рассказал, о чем будет фильм, съемки которого проходят в Абхазии.

Итальянцы, фотограф-фрилансер Пьер Паоло Миттика и оператор Алесандро Тезей, приехали в Абхазию снимать фильм о том, как здесь живут люди, как они справляются со своими проблемами и что хранит их память через 25 лет после Отечественной войны народа Абхазии.

"Наша главная цель – показать настоящую послевоенную жизнь в Абхазии. 25 лет назад здесь была Отечественная война, и мы не можем не затронуть эту тему, но хотим рассказать о ней через призму и воспоминания людей, которые ее пережили. Показать места, пострадавшие от войны. Мы не ставим перед собой цель показать войну или жизнь в Абхазии через политиков.  Хотим затронуть социальную сферу, показать, как война повлияла на людей", - отметил Пьер Паоло Миттика.

Итальянцы рассказали, что документальный фильм об Абхазии снимается для интернет-портала Occhi Della Guerra, который работает с 2013 года и сотрудничает с независимыми репортерами и журналистами, работающими в горячих точках и постконфликтных регионах по всему миру.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.



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