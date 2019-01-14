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Илья Чех
© Фото : Дарья Малышева/Inc

Чех: киборгизация людей неизбежна для развития медицины

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Так называемая киборгизация людей становится неизбежностью для развития медицины и человечества в целом, поэтому о морально-этической стороне этого вопроса важно задуматься уже сейчас, считает инженер-робототехник Илья Чех.

Вживление в человеческий организм механических и электронных компонентов становится неизбежностью для развития медицины и в целом развития человека как вида, считает собеседник радио Sputnik  генеральный директор российской компании "Моторика", занимающейся созданием "умных" протезов, инженер-робототехник Илья Чех.

"Можно бесконечно лечить болячки фармацевтикой, генетикой, выращивать новые органы на замену, это тоже будет возможно в ближайшем будущем. И третья альтернатива ― это уже замена кибернетическими органами и конечностями. На мой взгляд, это не страшнее, чем использовать выращенный орган. По сути, мы получаем чуть другой, даже более функциональный орган", ― говорит Чех.

По мнению собеседника, приход к киборгизации становится неизбежным не только в медицине, поскольку такой путь в перспективе дает большие преимущества специалистам, компаниям и странам, которые будут его использовать.

"На всем этапе развития человечества каждая новая технология, которая сулит какие-то преимущества перед конкурентами, она используется. И это сейчас ярко видно в генетике, когда по всему миру запрещают редактирование генома человека, а вдруг Китай заявляет, что пока все запрещали, они уже пошли вперед. В любом случае, это не остановить", ― рассказывает Чех.

Как отмечает робототехник, неизбежно возникающие морально-этические вопросы о применении киборгизации важно поднимать уже сейчас, чтобы правильно подойти к развитию этой технологии и не получить катастрофический сценарий будущего, когда человечество будет сегрегировано.



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