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Кира Сазонова
© Фото: Сайт Института Государственной службы и управления

Сазонова о приватности в мессенджерах: все эти обещания – уловка

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Ко всем заявлениям об обеспечении приватности в соцсети и мессенджерах нужно относиться с долей скепсиса, уверена доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова.

Террористы в разных странах все чаще стали пользоваться социальными сетями для распространения пропаганды. Причем из привычных Facebook и Twitter многие уже перебрались в Telegram.

Такой вывод сделали бельгийские спецслужбы.

Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС при президенте России Кира Сазонова пояснила радио Sputnik, как эта тенденция отразится на праве частной переписки и обещаниях мессенджеров защитить все данных пользователей.

"Во всем, что касается заявлений о возможной приватности сети, нераспространении сведений, неважно, какой источник это транслирует - компании или государство - пользователю нужно отдавать себе отчет в том, что это лукавство", - заявила Сазонова.

По ее словам, такие обещания - определенная уловка. Дело в том, что все, что попадает в сеть, потенциально становится открытой информацией.

"Существует хакерство, утечка данных, непредумышленные технические сбои. Поэтому все, что попадет в сеть, потенциально может стать достоянием общественности. Это надо четко понимать", - пояснила эксперт.

Сазонова предупреждает, что пользователям не нужно возлагать надежды на государство или производителей мессенджеров. Нужно четко фильтровать то, что люди выкладывают в интернет о себе.

При этом мотивы властей по "считываю соцсетей" очевидны - обезопасить население от террористической угрозы. Данный вектор - безопасность большинства важнее, чем приватность отдельных лиц - выбирают практически все страны, сталкивающиеся с атаками террористов.

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Теги:
терроризм, хакеры


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