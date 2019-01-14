Маландзия: многие виды птиц зимой теряют бдительность

"Для многих видов птиц в зимний период характерно, что они становятся менее осторожными, то есть они подпускают человека ближе. Это связано с тем, что у многих из них выработался рефлекс, что человек не опасен и от него можно получить корм. Поэтому если в обычных условиях птицы стараются держаться более скрытно, то в зимний период они доверяют людям. К сожалению, это доверие не всегда оправдывается – охотники, браконьеры этим пользуются, птицы нередко попадают под их выстрелы", - рассказал Маландзия.

Он также отметил, что в Абхазии, к сожалению, не принята мировая практика массового развешивания скворечников, синичников и кормушек для птиц.

"Наше детское экологическое общество "Апсабара" и различные кружки регулярно отмечают День птиц, развешивают скворечники, но массовый характер в Абхазии это не приобрело, а это могло бы стать серьезной помощью для птиц в зимний период. Самое элементарное, что может сделать любой человек, – это подкармливать птиц зимой: ставить у себя на участках или в парках подкормочные площадки, оставлять корма, это могут быть различные семена, хлебные крошки, кусочки мяса. Птицы уже сами выберут, что им по нраву. Причем, к кормушкам будут прилетать одни и те же птицы, дети будут наблюдать, вплоть до того, что некоторых отдельных птичек можно узнавать в лицо. Для детей, да и для взрослых, это интересно", - сказал Виктор Маландзия.

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