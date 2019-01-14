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Екатерина Дидык
© Sputnik / Osmatesco

Дидык: человек с самого рождения начинает потреблять животный белок

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О том, почему так важно соблюдать баланс в потреблении растительной пищи и продуктов животного происхождения, в эфире радио Sputnik рассказала нутрициолог Екатерина Дидык.

"Вопрос в том, насколько человек готов уделить принципиальное внимание, чтобы собрать все эти недостающие микроэлементы, витамины группы В, аминокислоты, содержащиеся в другой пище. Сделать это без добавления каких-то витаминных комплексов сложно", - сообщила Дидык.

При этом, по ее мнению, современные люди потребляют слишком много животных продуктов и мало растительной пищи, что неблагоприятно сказывается на здоровье.

"Мы биологически приспособлены к тому, чтобы потреблять животную пищу. Но проблемой становится то, что современные люди стали жестко переедать, но при этом недоедать овощей. В этом, я считаю, принципиальный перекос", - заключила нутрициолог в беседе на радио Sputnik Молдова.

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